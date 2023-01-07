Задержан мужчина, который возложил траурный венок к ресторану быстрого питания в Костанае

Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к ресторану быстрого питания в Костанае.

В полиции отметили, что этот поступок правонарушитель объяснил спором с другом, сообщает polisia.kz В Управлении полиции города Костанай сообщили, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения – «Мелкое хулиганство» — поскольку они выражают явное неуважение к обществу.

В связи с этим, в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Окончательное решение процессуальное решение будет принято судом.

Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

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