Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность

МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность, передает сайта Polisia.kz.
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Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации. Стоит отметить, данный пилот планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.
Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.
Основная цель – это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости.