Полицейских обвинили в продаже наркотиков: появился ответ МВД

В МВД прокомментировали видео, в котором полицейских обвиняют в продаже синтетических наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщается, что по обращению 26-летнего жителя Аксу ДП Павлодарской области проводит досудебное расследование по статье «вымогательство».

Ранее в Сети распространилось видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств.

«11.11.2022 года потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео», — объяснили в полиции.

Отмечается, что по факту задержаны безработные жители Аксу (1989, 1994, 1995 годов рождения), подозреваемые в данном преступлении, которые водворены в ИВС Павлодара.

«Несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, проводится проверка по материалам видео. По результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника», — сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

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