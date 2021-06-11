Полицейских переобуют в кроссовки в Казахстане

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что в конце 2021 года патрульных полицейских и участковых инспекторов переоденут в новую форму. Правоохранителей планируется переобуть в кроссовки и берцы, передает Tengrinews.kz.

«При назначении на должность министра я сказал, что сначала мы будем менять саму стратегию. Во-вторых, образовательный уровень — повышать статус полицейского и ответственность перед населением. И в третью очередь только перейдем на форменное обмундирование. В конце года мы будем одевать патрульных полицейских и участковых инспекторов, которые непосредственно несут службу на улице. Форма уже апробирована, она очень удобная, комфортная. Именно для несения службы на улицах вводится новый элемент — обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для полицейских, так как это пешие патрули, оперативные сотрудники, которые работают непосредственно с населением. Для тех, кто работает на улице, должно быть удобное форменное обмундирование», — сказал Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Также, по словам главы МВД, в новой форме патрульной полиции предусмотрено много отражающих элементов, чтобы в ночное время их было видно издалека.

«Так как очень часто при ДТП, при осмотре места, они находятся на опасном участке, ленты, отражающие элементы одежды, их видно издалека, это будет предупреждением для водителей», — сказал министр.

Он отметил, что всю казахстанскую полицию планируется переодеть в течение двух лет.

«На каждую одежду идет свой срок носки, по истечении определенного периода должна выдаваться новая. Как раз в этот период будет выдаваться новое форменное обмундирование. И так поэтапно в течение двух лет мы полностью переоденем полицию», — сказал Ерлан Тургумбаев.

Стоимость форменного обмундирования, как отметил министр, не превышает стоимость текущей формы.

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