Полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане

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Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев 15 июля 2024 года на брифинге озвучил предварительные итоги внеочередной аттестации сотрудников полиции руководящих должностей, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер отметил, что внеочередная аттестация началась 1 апреля и будет длиться до конца года.
«Впервые аттестуемые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте. Также впервые в составы аттестационных комиссий вошли руководители прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции», – дополнил Шынгыс Алекешев.
По его данным, на сегодняшний день проведено уже 27 заседаний комиссий.
«Комиссиями рассмотрено более тысячи сотрудников. 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв, 79% признаны соответствующими занимаемым должностям, 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению либо к переводу в другую службу», – озвучил Шынгыс Алекешев/