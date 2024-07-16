Полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане

Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев 15 июля 2024 года на брифинге озвучил предварительные итоги внеочередной аттестации сотрудников полиции руководящих должностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что внеочередная аттестация началась 1 апреля и будет длиться до конца года.

«Впервые аттестуемые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте. Также впервые в составы аттестационных комиссий вошли руководители прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции», – дополнил Шынгыс Алекешев.

По его данным, на сегодняшний день проведено уже 27 заседаний комиссий.

«Комиссиями рассмотрено более тысячи сотрудников. 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв, 79% признаны соответствующими занимаемым должностям, 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению либо к переводу в другую службу», – озвучил Шынгыс Алекешев/

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