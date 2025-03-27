В редакцию alau.kz костанаец прислал видео с камер видеофиксатора. Автовладелец утверждает, что полицейский автомобиль нарушил правила дорожного движения при пересечении перекрестка.

«За проезд на запрещающий сигнал светофора водитель автомобиля КИА привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге», — сообщили в пресс-службе.

В южнокорейской столице прошлое встречается с будущим, традиции сочетаются с передовыми технологиями, а сам мегаполис...

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