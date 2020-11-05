Полицейский избил буйного костанайца в аэропорту Алматы

В ДП на транспорте прокомментировали видео с избиением мужчины в аэропорту Алматы, передает zakon.kz.

Видеозапись появилась в соцсетях. В кабинке с надписью «Полиция» мужчина наносит два удара лежащему человеку.

В пресс-службе ДП на транспорте сообщили подробности инцидента. Это произошло 2 ноября.

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы от представителя авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на выход №8, где находится мужчина в нетрезвом состоянии, вылетающий рейсом Алматы — Костанай. Правонарушитель был передан полицейским. При проверке транспортные полицейские установили мужчину — ранее неоднократно судимого жителя Костаная, 1984 года рождения.​ При доставлении в дежурную часть он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение. После чего полицейским был применен боевой прием, и на правонарушителя надели наручники, — сообщили в полиции.

Медосвидетельствование показало у задержанного алкогольное опьянение средней степени. В его отношении начато досудебное расследование по ч.1 ст. 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением).

В ДП также сообщили, что Управлением собственной безопасности ДП на транспорте было проведено служебное расследование.

Установлено, что своими действиями сотрудник полиции совершил поступок, дискредитирующий правоохранительные органы и грубо нарушил служебную дисциплину. В связи с этим, 3 ноября приказом начальника ДП на транспорте за нарушение конституционных прав и нанесение телесных повреждений гражданину-правонарушителю капитан полиции уволен из органов внутренних дел. Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ЛОП в аэропорту Алматы, — сообщили в полиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.