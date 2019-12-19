Полицейский погиб в ДТП в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 декабря . Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В 22:28 часов на телефон «102» дежурной части ОП Аулиекольского района поступило сообщение о том, что на автодороге сообщением «Костанай-Аулиеколь-Сурган» возле поворота на село Октябрьское произошло ДТП грузового автомобиля и «Ауди», есть пострадавшие.

«На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая установила, что в ДТП погиб пассажир автомашины. Им оказался 32-летний сотрудник Аулиекольского отдела полиции. Согласно проведенному осмотру места происшествия, водитель иномарки не справился с управлением в сложных погодных условиях, автомобиль занесло и выкинуло на полосу встречного движения.

Следователь находился при исполнении служебных обязанностей, выехал в город Костанай для назначения экспертизы по уголовному делу», — сообщили в областном ведомстве.

В ДТП пострадал 29-летний водитель «Ауди», который согласно заключению экспертизы был трезв. Он находится в тяжелом состоянии. 57-летний водитель грузовика не пострадал.

Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области проводится служебное расследование по факту ДТП.

За неделю на этой трассе совершено два ДТП, в которых 1 человек погиб, пятеро пострадали.

«Полиция еще раз обращается к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима на автодорогах и мерах повышенной безопасности в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.