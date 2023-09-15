Полицейский реанимировал ребёнка в Рудном

Случайность едва не унесла жизнь маленького ребенка в городе Рудном. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Оперативные действия старшего сержанта полиции Адиля Кадирбекова помогли спасти малыша.

Во время патрулирования, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок», полицейский совершал обход квартир. Спускаясь с пятого этажа, он услышал крики о помощи и побежал вниз.

«Увидел женщину с ребенком, она сказала, что малыш не дышит. Тут уже все соседи вышли. Я позвонил в «Скорую помощь», выяснилось, что накануне малыш упал со стула», — рассказал полицейский.

По телефону врачи сказали, что действовать необходимо незамедлительно. Руководствуясь сообщениями дежурного врача «Скорой помощи» по телефону Адиль Кадирбеков начал реанимацию.

Благодаря оказанной помощи ребенок открыл глаза и начал дышать. После, его укутали в теплое одеяло. Прибывшие врачи подтвердили правильность действий полицейского.

Родители мальчика выразили благодарность сотруднику.

«Нашему сыну полтора года. Благодаря оказанной помощи, сын пришел в себя и сделал первый вдох. Огромное спасибо», – отметил отец мальчика.

Сейчас, малыш чувствует себя хорошо. Врачи провели обследование, состояние ребенка стабильное.

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