Полицейский спас ребенка от падения из окна в Костанае

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Полицейский Мерей Хайруллин предотвратил трагедию. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Лейтенант полиции спас 2-хлетнюю девочку от падения со второго этажа дома.
20 мая на пульт 102 в городе Костанае поступило сообщение, что улице Волынова на окне стоит маленький ребенок и опирается на москитную сетку.
Заявку получил ближайший автопатруль №522 в составе лейтенанта Мерея Хайруллина и старшего лейтенанта Асета Байтасова. Полицейские прибыли на место через несколько минут. В это время возле дома собралось много жильцов и прохожих. Патрульный полицейский Мерей Хайруллин, не раздумывая, запрыгнул на козырек дома и добрался до окна.
Одной рукой он выдавил москитную сетку, другой держал ребенка. Спасательная операция прошла удачно, 2-летняя Ангелина была спасена.
Огромную благодарность выразили жители областного центра Мерею Хайруллину и отметили его спортивную подготовку.
-Большое спасибо неравнодушным прохожим и доблестным сотрудникам полиции, — отмечают костанайцы.
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