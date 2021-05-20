Полицейский спас ребенка от падения из окна в Костанае

Полицейский Мерей Хайруллин предотвратил трагедию. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Лейтенант полиции спас 2-хлетнюю девочку от падения со второго этажа дома.

20 мая на пульт 102 в городе Костанае поступило сообщение, что улице Волынова на окне стоит маленький ребенок и опирается на москитную сетку.

Заявку получил ближайший автопатруль №522 в составе лейтенанта Мерея Хайруллина и старшего лейтенанта Асета Байтасова. Полицейские прибыли на место через несколько минут. В это время возле дома собралось много жильцов и прохожих. Патрульный полицейский Мерей Хайруллин, не раздумывая, запрыгнул на козырек дома и добрался до окна.

Одной рукой он выдавил москитную сетку, другой держал ребенка. Спасательная операция прошла удачно, 2-летняя Ангелина была спасена.

Огромную благодарность выразили жители областного центра Мерею Хайруллину и отметили его спортивную подготовку.

-Большое спасибо неравнодушным прохожим и доблестным сотрудникам полиции, — отмечают костанайцы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.