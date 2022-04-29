USD 448.49
EUR 471.72
RUB 6.36
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Полицейский утонул в автомобиле в Костанайской области

Полицейский утонул в автомобиле в Костанайской области

inbusiness.kz

Vinkmag ad

В Костанайской области в результате несчастного случая утонул полицейский.Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.

Были начаты поисковые мероприятия. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового, без видимых телесных повреждений.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Дело №899 — ДТП , два наезда на пешеходов, обнаружение новорожденной