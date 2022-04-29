Полицейский утонул в автомобиле в Костанайской области

inbusiness.kz
В Костанайской области в результате несчастного случая утонул полицейский.Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.
Были начаты поисковые мероприятия. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового, без видимых телесных повреждений.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка.
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