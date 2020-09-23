Полицейским станет проще наказывать семейных дебоширов

В случае выезда к семейным дебоширам полицейский приезжает, пристыдит и уедет, так как руки у них связаны. Поэтому предложенная депутатами норма самостоятельно выносить предписания лишит их возможности уходить от наказания, заявил в ходе пленарного заседания председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании депутат Светлана Бычкова сказала, что в настоящее время защитное предписание с перечнем требований к нарушителям выносится только по просьбе потерпевшей стороны, но на практике потерпевшие часто отказываются, так как находятся в зависимости от агрессора. Для защиты потерпевших депутатами в законопроекте было предложено дать возможность полицейским самостоятельно принимать решение о вынесении защитного предписания.

Вице-министр внутренних дел Алексей Калайчиди добавил, что за 8 месяцев этого года порядка 130 тыс. обращений по признакам бытового насилия поступили. В итоге по 2,5 тыс. возбудили уголовное дело, порядка 30 тыс. – административное производство.

По всем остальным потерпевшие отказались, и мы не смогли никакие меры принять. Есть совместный приказ, где описаны критерии разных направлений бытового насилия, по которым участковый будет принимать решение о защитном предписании. Оно выдается на 30 суток, — уточнил вице-министр.

В свою очередь председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, поддержал предложение депутатов, отметив, что таким образом у семейных дебоширов не будет возможности уйти от наказания.

Что происходит сейчас? Полицейский приезжает, пристыдил, пригрозил и уехал. И это повторяется постоянно, так как руки у них связаны. Поэтому предложенная депутатами норма лишает возможности уходить от наказания, запугивать жертву. Но нужно создать механизм, чтобы минимизировать человеческий фактор. Так как один полицейский может быть принципиален, а другой нет, — сказал Нигматулин.

Он добавил, что сегодня в этом вопросе принимают решение пять различных госорганов: МВД, министерство труда и соцзащиты населения, министерство здравоохранения, министерство образования и науки.

Получается, чтобы привлечь дебошира к ответственности все эти госорганы нужны. Что получается у нас? С 2014 года этот совместный приказ. Из 10 обращений только 2 доходят до конца. Люди бросают. Мы забюрократизировали этим приказом все. Вчера на заседании первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев правильно сказал, что нужно вернуться к советскому периоду. Произошло бытовое правонарушение, поднял руку на жену, он четко понимал, что будут общественные работы, будет 15 суток. Поэтому нужно пересмотреть с учетом новых реалий, и создать простой, понятный механизм единообразного применения этой нормы. Все госорганы согласны и теперь нужно не затягивать с созданием совместного приказа, — заключил Нигматулин.

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