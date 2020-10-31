Полицейским страны повысят заработную плату

В ближайшие годы полицейские должны ощутить повышение своей заработной платы. Такое поручение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает alau.kz

Выступая на заседании коллегии МВД, президент Казахстана сообщил о низком уровне оплаты труда сотрудников правоохранительной системы. По его словам такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет. Теперь ее намерены исправить. Зарплату полицейским повысят на 30 процентов в течение трех лет. Но уже до конца этого года сотрудники правопорядка могут получить другое денежное поощрение. Оно связано с их работой в условиях пандемии.

«В нынешних условиях на «передовой» вместе с нашими медицинскими работниками находитесь именно вы, сотрудники полиции. Ведь сегодня от вашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие… По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 6,6 миллиарда тенге. Еще 11,5 миллиарда предусмотрено до конца года»,- приводятся слова Касым-Жомарта Токаева на официальном сайте президента РК.

Еще один вид поддержки для полицейских касается жилищной компенсации. Каждый год на сотрудников выделяют больше 15 миллиардов тенге. Но в 2021 году эту сумму увеличат. Она достигнет 25 миллиардов тенге. Эти деньги позволят помочь 8 тысячам служащим по всей стране, среди которых будут сотрудники дежурных частей, караульных служб, специализированных охранных организаций, ведомственных учебных заведений и системы уголовного исполнения. Но и от полицейских в свою очередь ждут достойного несения службы. Авторитет профессии необходимо поднимать не только поддержкой со стороны государства, но и личным примером каждого из действующих сотрудников.

«В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поддержка полицейских со стороны населения — это результат доверия людей к правоохранительной системе. Достигнуть ее сотрудники могут, честно выполняя свои обязанности и вовремя приходя на помощь. Так что отныне ключевым фактором работы полицейских должна стать их шаговая доступность.

«Участковый инспектор – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории, призванная решать проблемы местного населения, прямо или косвенно пресекать преступность, повышать качество жизни наших граждан. Нужно вести с людьми открытый диалог – знать, чего они ждут от местной полиции, и всегда оказываться рядом, когда нужна помощь. По-другому добиться доверия казахстанцев у нас не получится»,- подчеркнул президент страны.

В ближайшем будущем изменения ждут и систему МВД в целом. По мнению президента страны, ведомство должно расстаться с непрофильными функциями. К примеру, в этом году из состава МВД уже было выделено министерство по чрезвычайным ситуациям. Нечто подобное продолжится и в дальнейшем, однако, по словам Касым-Жомарта Токаева, любые изменения ни в коем случае не ослабят функционал полиции.

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