Полицейским в Казахстане могут повысить возраст выхода на пенсию

На правительственном часе в Сенате Парламента РК по вопросам законодательного обеспечения сервисной модели полиции министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что сейчас изучают вопрос повышения возраста для выхода на пенсию сотрудникам полиции, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, в настоящее время наши сотрудники полиции очень опытные, профессиональные потенциальные, они многие в 45-55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах. Мы поднимаем вопрос выхода на пенсию, — сказал Тургумбаев.

В частности, планируется для майоров увеличение пенсионного возраста до 52 лет, это плюс 4 года, для подполковников — 55, для полковников — 58 и для высшего руководящего состава — 63 года.

Мы разрабатываем, планируем, обсуждаем. В других странах это по-другому решается. Например, в России — 60 лет, в Японии, Германии — 65 лет. Мы хотим тоже проработать данный вопрос, — отметил министр.

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