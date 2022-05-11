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Полицейскими  Костаная   задержаны   две женщины по подозрению  в краже на рынке

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В течение суток   полицейские  Северного отдела полиции  УП г. Костаная   задержали  двух  жительниц   Актобе, похитивших   деньги  у горожанки, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

7 мая  в полицию     обратилась  жительница областного центра.   В одном из павильонов  рынка у нее   из сумки  украли   кошелек, в котором находились    40 тысяч тенге и банковские карты. Оперативники  Нұржан Қойшыбай,  Нұрбол Сәмкен  и  Багдат Молдыбаев просмотрели  камеры  видеонаблюдения, установленные на территории  рынка.   На  кадрах видео    было зафиксировано, что    одна из  женщин  вместе с потерпевшей рассматривает  товар у прилавка  и   незаметно  вытаскивает  кошелек  у нее.   При этом другая прикрывала   свою  подельницу.   После совершения  кражи,  они  выбежали из павильона, на одной  из стоянок   они выбросили  уже пустой кошелек  и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе  оперативно-розыскных мероприятий   полицейские  в течение  суток установили  и задержали   подозреваемых,  ранее судимых   за кражи жительниц  Актобе.   В настоящее время   проверяется их причастность  к другим аналогичным  преступлениям.

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