Полицейскими  Костаная   задержаны   две женщины по подозрению  в краже на рынке

В течение суток полицейские Северного отдела полиции УП г. Костаная задержали двух жительниц Актобе, похитивших деньги у горожанки, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.
7 мая в полицию обратилась жительница областного центра. В одном из павильонов рынка у нее из сумки украли кошелек, в котором находились 40 тысяч тенге и банковские карты. Оперативники Нұржан Қойшыбай, Нұрбол Сәмкен и Багдат Молдыбаев просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на территории рынка. На кадрах видео было зафиксировано, что одна из женщин вместе с потерпевшей рассматривает товар у прилавка и незаметно вытаскивает кошелек у нее. При этом другая прикрывала свою подельницу. После совершения кражи, они выбежали из павильона, на одной из стоянок они выбросили уже пустой кошелек и скрылись в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили и задержали подозреваемых, ранее судимых за кражи жительниц Актобе. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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