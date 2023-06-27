Полицейскими пресечен канал поставки наркотиков в Костанайскую область

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Карасора — 2023» полицейские проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц причастных к распространению наркотических средств на территории области.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе ОПМ у жителя столицы в костанайской гостинице изъято около 2 кг наркотического средства. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество растительного происхождения — гашиш, весом около 2 килограммов.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржана Ахметова, в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемый арестован, проводятся необходимые следственные действия. В ДП Костанайской области сообщили, что с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 261 кг различных наркотических средств.

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