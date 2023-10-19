Полицейскую дубинку и кастет изъяли полицейские в Костанае

С 16 октября в республике стартовало республиканское профилактическое мероприятие «Правопорядок». Его цель — обеспечение общественного порядка, предупреждение, пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах.

Ежедневно только в Костанае на патрулирование выходит более двухсот сотрудников и выезжает четыре десятка автомашин. Сотрудниками полиции, совместно с волонтерами, национальной гвардией, увеличены пешие и автопатрули. Ювенальной полицией проводятся мероприятия по проверке по месту жительства неблагополучных семей, увеселительных заведений. Автопатрулями проверяется автотранспорт с целью выявления перевозки запрещенных предметов. К таким предметам относятся наркотики и оружие. За два дня полицейские нашли полицейскую дубинку, у непричастного к органам человека, и ещё кастет. Все изъяли. Полицейские уже обошли более семисот квартир и домов, в том числе и заброшенных.

«По розыску. За ночь задержали алиментщика. Также у нас в государственном розыске находился, это по линии уголовного розыска, тоже задержан. Во время ОПМ у нас поставлена на штрафстоянку машина. У нас программа «Коргау» имеется, где мы задержали автотранспорт с большим штрафом. Где-то 800 тысяч тенге штрафа», — говорит заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

Костанайские полицейские проверили 65 лиц, состоящих на различных учетах. В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 13 правонарушений, а всего, и в быту, и на улицах 365. В том числе 20 фактов хулиганств, 11 случаев нарушения тишины, 56 фактов распития спиртного или появления в общественном месте в нетрезвом состоянии. Но больше всего нарушают водители. 133 раза на дорогах Костаная за два дня зафиксировано превышение скорости, 23 раза водители не уступили дорогу пешеходам.

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