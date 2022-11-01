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Полицией разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя жительница Костаная

17 -летняя несовершеннолетняя Ирина Сергушова вышла из дома 29 октября и не вернулась.

С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки.

Фото предоставлено пресс-службой ДП области

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий, ориентирован весь личный состав полиции.

Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.

Одета: куртка и шапка черного цвета, трико и толстовка также черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в полицию на телефон: 102.

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