Полицией разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя жительница Костаная

17 -летняя несовершеннолетняя Ирина Сергушова вышла из дома 29 октября и не вернулась.
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С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки.
В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий, ориентирован весь личный состав полиции.
Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.
Одета: куртка и шапка черного цвета, трико и толстовка также черного цвета, кроссовки белого цвета.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в полицию на телефон: 102.
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