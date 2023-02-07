Полицией установлен костанаец, который в центре города пытался догнать подростка

Полиция факт зарегистрировала и оперативно установила участников конфликта.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В полиции факт присутствия ножа опровергли, по показаниям потерпевшего, сообщает polisia.kz Это не подтвердил и установленный подросток. Данный факт не подтверждается и видеоизображением.
Потерпевший и установленный подросток факт наличия ножа опровергли. Это подтвердило и видео.
По словам установленного несовершеннолетнего между ними произошел словесный конфликт по малозначительному проводу. Несовершеннолетние обменялись нецензурными выражениями в отношении друг друга. Затем один из них начал убегать, а второй — догонять.
В настоящее время с подростками проведена профилактическая беседа. Конфликт исчерпан. Также проведена работа с родителями несовершеннолетних.
Напомним, ранее сообщалось, что подростка догонял мужчина.