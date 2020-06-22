Выставят посты. Как полиция будет контролировать исполнение требований госсанврача Костанайской области

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, полиция будет вести усиленный контроль за исполнением требований главного санитарного врача области.

«По поводу обращения главного санитарного врача Костанайской области, поясняем, что база «Сергек» действовала только в режиме ЧП. Для исполнения требований, указанных в обращении по городу будут выставлены мобильные посты. Каждый случай, полиция будет рассматривать индивидуально. Необходимо будет иметь справки с места работы если в выходные рабочие дни», — сообщает пресс-служба ДП области.

Напомним, в Костанайской области усилили ограничительные меры в связи с ростом случаев заболевания COVID-19.

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