Полиция города Аркалыка задержала угонщика сразу двух автомобилей

В управление полиции города Аркалыка 19 ноября поступили заявления о том, что со дворов домов были угнаны, с небольшой разницей во времени, сразу два автомобиля – марки «Nissan Primera» и «Toyota Camry».
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При этом по словам владельцев авто были не закрыты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан18-летний ранее не судимый горожанин, которого удалось установить с помощью камер видео-наблюдения.
Было выяснено, что молодой человек, угнал сначала один автомобиль, совершил ДТП – наехал на бордюр, затем бросил автомашину, украв из салона автомагнитолу.
Таким же образом угнал второй автомобиль и также бросил его после ДТП.
Полицейскими начаты досудебные расследования по двум статьям уголовного кодекса — «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
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