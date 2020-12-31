Полиция Казахстана перешла на усиленный режим службы

Будет задействовано максимальное количество полицейских автопатрулей, на улицах увеличится плотность пеших нарядов полиции.

Министерство внутренних дел Казахстана в канун праздников усилит меры безопасности, передает Today.kz.

В соответствии с приказом главы МВД Ерлана Тургумбаева, личный состав органов внутренних дел Казахстана переводится на усиленный вариант несения службы. Полицией проводится комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия граждан, а также предупреждению правонарушений и преступлений.

Для своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях в дни праздничных мероприятий задействовано максимальное количество полицейских автопатрулей, на улицах увеличится плотность пеших нарядов полиции.

Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

«Для предотвращения несчастных случаев проводятся проверки по недопущению реализации несертифицированной пиротехнической продукции. Важно строго соблюдать меры предосторожности при их использовании. Призываем граждан придерживаться карантинных мер и рекомендаций организаций здравоохранения, соблюдать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества. Поэтому во избежание карманных краж не стоит на виду перекладывать ценные вещи, а носить кошельки следует во внутренних карманах одежды», – отметили в ведомстве.

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