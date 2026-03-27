Полиция Костаная подвела итоги: сколько нарушений выявили

В Костанае сотрудники полиции провели комплекс профилактических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

По данным правоохранительных органов, личный состав был переведён на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов патрульной полиции, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. Это позволило сохранить стабильную и контролируемую оперативную обстановку.

«Особое внимание уделялось местам массового пребывания граждан, а также обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на общую обстановку, не допущено. Вместе с тем, зарегистрированные правонарушения носили единичный характер и были своевременно пресечены», — сообщил Ерлик Сураганов.

По всем зафиксированным фактам нетяжких правонарушений были приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Также особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения.

«За указанный период на территории Костаная установлено семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 608 Кодекса об административных правонарушениях, данные лица привлечены к ответственности. Санкция предусматривает семь лет лишения водительского удостоверения, а также административный арест на 15 суток», — отметил Ерлик Сураганов.

В полиции подчеркнули, что благодаря слаженной работе всех подразделений, взаимодействию с местными исполнительными органами и другими службами, удалось обеспечить безопасность граждан и стабильность обстановки.

Тяжких преступлений и дорожно-транспортных происшествий с серьёзными последствиями зарегистрировано не было.

Можно ли забрать пенсионные в любой момент? В ЕНПФ ответили Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов рассказал, когда казахстанцы могут заявить права на свои пенсионные накопления....

Закручивают гайки: почему ограничения по кредитам могут навредить Дальнейшее усиление регулирования рынка потребительского кредитования в Казахстане может привести к избыточным ограничениям. Такое мнение...