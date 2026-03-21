Полиция Костаная усилила контроль: результаты операции «Мигрант»

В Костанайской области подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», которое проходило с 17 по 20 марта 2026 года. Его цель — предупреждение и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также обеспечение общественного порядка.

Масштабные проверки

В операции приняли участие 277 сотрудников полиции и 38 мобильных групп. Проверки охватили жилые и дачные массивы, предприятия, организации и крестьянские хозяйства. Основной упор был сделан на профилактику правонарушений.

Выявленные нарушения

По итогам ОПМ зафиксировано 154 нарушения миграционного законодательства. В том числе выявлены факты незаконной трудовой деятельности: 38 иностранных граждан работали без разрешений на строительном объекте в Костанае.

Принятые меры

В рамках мероприятия:

16 иностранных граждан выдворены за пределы страны;

62 лицам сокращены сроки пребывания;

68 принимающих лиц привлечены к ответственности;

выявлены 15 работодателей, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.

Кроме того, пресечены случаи уклонения от исполнения судебных решений и выявлен факт организации незаконной миграции. Также задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске.

Профилактика и безопасность

В полиции отмечают, что мероприятие носило прежде всего профилактический характер. Проведённая работа позволила усилить контроль за миграционными процессами, снизить риски нарушений и повысить уровень безопасности в регионе.

Работа в данном направлении будет продолжена.

