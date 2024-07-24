Полиция Костаная установила участников свадебного кортежа со «стрелком»

В ходе мониторинга социальных сетей установлено видео, где в центре города Костаная один из участников свадебного кортежа стреляет в воздух, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По информации областного ведомства, 19 июля, двигаясь по улице Тауелсиздик, один из пассажиров автомобиля высунул из окна автомобиля руку с пистолетом и имитировал стрельбу. После чего монтажом наложен звук выстрелов.

Все участники свадебного кортежа установлены, материал о привлечении к административной ответственности направлен в специализированный административный суд.

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