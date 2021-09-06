Полиция Костаная разыскивает подозреваемого, который нанес ножевое ранение женщине

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, происшествие случилось сегодня в 13.00 в районе гостиницы «Достык».
Женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный с ножом.
Потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи. Очевидцы сообщили полиции приметы подозреваемого, который скрылся с места преступления.
«Это мужчина, европеец, примерно 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 см. Всем кому что-либо известно о его местонахождении полиция просит сообщить по телефону 102», — сообщили в пресс-службе ДП
По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей «Покушение на убийство».
На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.
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