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Полиция Костанайской области переходит на усиленный вариант несения службы

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Екатерина Кизяева
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В преддверии новогодних праздников полицейские переходят на усиленный вариант несения службы, сообщает Алау пресс-служба ДП Костанайской области

Количество  патрулей в местах  массовых гуляний будет увеличено. Также на дорогах области  нести службу будет дополнительные патрули.
Полиция обращается  к населению с напоминанием о мерах предосторожности   в новогодние праздники.
— вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
— не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
—  если вы в местах массовых скоплений с детьми, не отпускайте их далеко от себя
— необходимо принимать меры к сохранности своего имущества
—  будьте внимательны и бдительными.

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