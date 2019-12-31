Полиция Костанайской области переходит на усиленный вариант несения службы

В преддверии новогодних праздников полицейские переходят на усиленный вариант несения службы, сообщает Алау пресс-служба ДП Костанайской области



Количество патрулей в местах массовых гуляний будет увеличено. Также на дорогах области нести службу будет дополнительные патрули.

Полиция обращается к населению с напоминанием о мерах предосторожности в новогодние праздники.

— вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

— не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

— если вы в местах массовых скоплений с детьми, не отпускайте их далеко от себя

— необходимо принимать меры к сохранности своего имущества

— будьте внимательны и бдительными.