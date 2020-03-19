Полиция Костанайской области перешла на усиленный режим несения службы

На особый, усиленный режим несения службы переведён личный состав полиции Костанайской области в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения. Количество полицейских нарядов на улицах населенных пунктов увеличено. Кроме того руководители управлений правоохранительного ведомства напомнили об ограничении въезда и выезда в страну и пояснили, как долго иностранцы могут легально пребывать на территории Казахстана.

«Если у иностранного гражданина закончился срок пребывания, однако, по каким-то причинам, он не может выехать в связи с отменами рейсов, авиа, жд-сообщения, авто-сообщения, то миграционная служба до 30 дней будет всем иностранным гражданам продлевать пребывание»,- говорит начальник управления миграционной полиции ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.

В связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения и переходом на усиленный вариант несения службы, полиция Костанайской области усилила охрану особо важных государственных и стратегических объектов.

«Для этого увеличено количество полицейских нарядов, маршруты патрулирования максимально приближены к объектам жизнеобеспечения. Так на сегодня в охране правопорядка задействовано свыше одной тысячи сотрудников полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии. Усилен контроль за общественными местами посредством систем видеонаблюдения, центра оперативного управления»,- сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет Мажикенов.

Создана спецгруппа полицейских, которая взаимодействует с сотрудниками органов здравоохранения и исполнительной власти, чтобы содействовать в поиске и сопровождении в медучреждения граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой. Также будут круглосуточно охранять людей, которые помещены в карантин. Личный состав обеспечен масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Созданы мобильные группы, во всех населённых пунктах региона они проводят рейды по объектам, деятельность которых ограничена или полностью приостановлена.

«Хотелось напомнить нашим жителям, что за нарушение санитарных правил, уклонение от лечения или сокрытие заболевания, а так же нарушение требований о чрезвычайном положении и распространении недостоверной, ложной и провокационной информации, законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность»,- сообщил Курмет Мажикенов.

Так же костанайские полицейские просят воздержаться жителей области от поездок в Нур-Султан и Алматы, на территории которых введен карантин. Туда могут попасть только зарегистрированные в этих городах жители и лица необходимые для обеспечения жизнедеятельности данных территорий. Гостям этих городов дан трехдневный срок на то, чтобы их покинуть.

«И наши жители есть в этих городах, и они сейчас транспортом, ж/д, авиатранспортом, сейчас будут покидать данные территории. И мы выставляем два блок-поста сегодня. С 14:00 это Аулиекольская трасса, и Сарыкольская трасса. Там с нами будут сотрудники департамента общественного здоровья, и волонтёры»,- говорит Курмет Мажикенов.

Приезжающие должны будут заполнить анкеты с указанием своих данных и именами тех, с кем они в последнее время контактировали. На постах тепловизорами будет проверяться температура человека, санврачи будут принимать решение о том, поедет ли человек домой или на обследование.

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