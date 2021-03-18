Полиция Костанайской области усилила надзор в местах в местах массового пребывания граждан

Полиция усилила надзор в местах, где возможны случаи совершения уголовных и административных правонарушений, а так же в местах массового пребывания граждан. Операция «Правопорядок» проводится на территории Костанайской области.

За пять дней проведения операции «Правопорядок» сотрудниками полиции было раскрыто 11 ранее совершенных преступлений, задержано 10 преступников находящихся в розыске. Задержано 15 лиц состоящих на учёте «Нелегал». За хранение и ношение запрещённых предметов, задержано 15 лиц, у которых изъято 8 единиц незарегистрированного оружия, и семь фактов изъятия холодного оружия. Проверено более 1300 заброшенных домов, более полутора тысяч дачных домиков, и более восьмисот квартир, сдаваемых в аренду. Проверили полицейские и более 6 тысяч человек, состоящих на различных учетах.

«Выявлено 50 нарушений установленных ограничений со стороны подучетных лиц. Всего выявлено с начала профилактического мероприятия 2720 административных правонарушений, в том числе по статье «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» 178″, — сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

83 человека привлечены к отвественности за нарушение тишины, 269 за мелкое хулиганство. 490 раз регистрировались факты распития спиртных напитков или появления в нетрезвом виде в общественных местах. В центр временной адаптации и интоксикации водворен 221 человек. Усилено следят полицейские и за состоянием дорожной безопасности.

«Задержано 38 водителей управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 16 водителей, управляющих будучи лишенными права управления. Привлечено к ответственности за превышение установленной скорости 153 водителя», — говорит Виталий Цой.

Выявлено и 400 человек, которые не пользовались ремнями безопасности. Паралельно, в рамках другой операции — «Кару», полицией области проводится и проверка владельцев оружия.

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