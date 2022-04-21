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Полиция начала расследование по факту отравления студентов колледжа в Рудном

inbusiness.kz

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Напомним, В Рудном произошло массовое отравление студентов.

«Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили», — прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

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