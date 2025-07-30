В Костанае задержан водитель-рецидивист с 25 нарушениями ПДД, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники полиции Костанайской области с помощью интеллектуальной системы «Қорғау» задержали 25-летнего жителя Костанайского района, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. Мужчина управлял автомобилем BMW с иностранной регистрацией.

По данным полицейских, на его счету числится 25 правонарушений, 24 из которых — превышение скорости, зафиксированное средствами автоматической фиксации. Систематическое игнорирование ПДД и пренебрежение мерами безопасности представляли реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Общая сумма задолженности составила почти 600 тысяч тенге. Нарушитель привлечен к ответственности. Транспортное средство изъято и водворено на специализированную стоянку. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и помнить: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.

Кому хотят сократить пенсионный возраст в Казахстане Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент...

22-летний костанаец вымогал у студентов деньги под угрозой расправы Полиция расследует серию преступлений, совершённых в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Управлением...