В Костанае задержан водитель-рецидивист с 25 нарушениями ПДД, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции Костанайской области с помощью интеллектуальной системы «Қорғау» задержали 25-летнего жителя Костанайского района, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. Мужчина управлял автомобилем BMW с иностранной регистрацией.
По данным полицейских, на его счету числится 25 правонарушений, 24 из которых — превышение скорости, зафиксированное средствами автоматической фиксации. Систематическое игнорирование ПДД и пренебрежение мерами безопасности представляли реальную угрозу для других участников дорожного движения.
Общая сумма задолженности составила почти 600 тысяч тенге. Нарушитель привлечен к ответственности. Транспортное средство изъято и водворено на специализированную стоянку. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и помнить: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.