В Алматы полиция переведена на усиленный режим в дни последних звонков, сообщает Polisia.kz.
В период проведения последних звонков полиция работает в усиленном режиме. Общественный порядок и безопасность обеспечивают порядка тысячи сотрудников, задействованных в 216 общеобразовательных учреждениях города.
— Безопасность школьников — наш главный приоритет. Для охраны общественного порядка и профилактики правонарушений привлечены около тысячи полицейских, в том числе сотрудники ювенальной, патрульной и криминальной полиции, а также участковые инспекторы. Особое внимание уделяется как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников. Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей риску, — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Кроме того, как сообщил спикер, на центральных площадях города, в парках, скверах и других местах массового отдыха граждан предусмотрены дополнительные наряды комплексных сил полиции.
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