41-летний Андрей Боженский из Костаная стал первым владельцем двухколесного транспорта, который поставил свой мопед на учет. Мужчина не стал ждать начала мотосезона и уже получил государственные номера для своей техники, сообщает пресс-служба ДП области.

На данный момент в регионе зарегистрированы два мопеда.

В полиции напомнили, что для регистрации малокубатурной мототехники владельцам необходимо предоставить несколько документов: удостоверение личности или его цифровой аналог, технический документ (если он имеется) или сведения о характеристиках мопеда, которые можно получить из открытых источников. Также потребуется заполнить заявление, пройти осмотр транспортного средства и уплатить госпошлины.

С 5 апреля 2025 года вступают в силу поправки в правила регистрации и закон «О дорожном движении». С этого дня 50-кубовые мопеды официально будут приравниваться к механическим транспортным средствам. Это означает, что для управления таким транспортом водителю нужно будет иметь водительское удостоверение категорий А1, А или В, а сам мопед – государственные номера, страховку и пройти технический осмотр.

Для удобства криминалисты Департамента полиции готовы выезжать в другие населенные пункты области, для осмотра двухколесных транспортных средств. Информация о выездах будет сообщаться дополнительно.

В полиции отметили, что за прошедший год в Костанайской области произошло 58 ДТП с участием мототехники. В этих авариях погибли 4 водителя, еще 62 человека получили травмы. Также к ответственности были привлечены около 200 человек, управлявших мото-транспортом, в том числе 7 родителей, которые допустили своих несовершеннолетних детей к управлению таким транспортом.

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