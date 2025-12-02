USD 513.45 EUR 596.99 RUB 6.59

Полиция предупреждает костанайских водителей

— Сегодня, 12:10
Изображение для новости: Полиция предупреждает костанайских водителей

Фото ДП

С понижением температуры, туманом и осадками дорожное покрытие становится особенно скользким. Полиция призывает водителей соблюдать повышенную осторожность и заранее учитывать ухудшение видимости и сцепления с дорогой.

Рекомендации водителям:

  • соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте низкий скоростной режим;
  • избегайте резких манёвров, тормозите плавно, заранее;
  • используйте ближний свет фар/ДХО днём, в тумане — только ближний;
  • не пользуйтесь круиз-контролем на скользком покрытии;
  • проверяйте состояние зимних шин, давления и омывателя, очищайте фары и стекла;
  • планируйте маршрут с учётом погоды, закладывайте дополнительное время в пути.

Пешеходам также рекомендуют носить светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Помните: ваша внимательность — безопасность для вас и окружающих. Берегите себя!


