С понижением температуры, туманом и осадками дорожное покрытие становится особенно скользким. Полиция призывает водителей соблюдать повышенную осторожность и заранее учитывать ухудшение видимости и сцепления с дорогой.

Рекомендации водителям:

соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте низкий скоростной режим;

избегайте резких манёвров, тормозите плавно, заранее;

используйте ближний свет фар/ДХО днём, в тумане — только ближний;

не пользуйтесь круиз-контролем на скользком покрытии;

проверяйте состояние зимних шин, давления и омывателя, очищайте фары и стекла;

планируйте маршрут с учётом погоды, закладывайте дополнительное время в пути.

Пешеходам также рекомендуют носить светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Помните: ваша внимательность — безопасность для вас и окружающих. Берегите себя!

