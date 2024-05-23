Полиция предупреждает! Новый вид мошенничества появился в Казахстане

О новом виде мошенничетсва сообщают полицейские.

В последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в Ватсапп, представившись медицинскими работниками.

«Вам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию. Подбирают удобную для вас дату и просят подтвердить запись по смс- коду, для входа в вашу учетку. Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты и завладеть всеми персональными данными и оформляют денежные кредиты. Это те же мошенники , которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими. Обязательно расскажите об этом своим близким, в особенности людям преклонного возраста. Ваша деньги в ваших руках!», — предупреждает отдел по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области.

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