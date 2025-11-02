В связи с прогнозируемым ухудшением погоды, выпадением дождя и снега, полиция призывает водителей к особой осторожности на дорогах.
При понижении температуры дорожное покрытие может стать скользким и создать угрозу дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения:
-выдерживайте безопасную дистанцию,
-снижайте скорость,
-избегайте резких манёвров,
-обязательно включайте ближний свет фар.
Берегите себя и других участников дорожного движения! Внимательность и осторожность помогут избежать аварийных ситуаций.
