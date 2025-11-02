В связи с прогнозируемым ухудшением погоды, выпадением дождя и снега, полиция призывает водителей к особой осторожности на дорогах.

При понижении температуры дорожное покрытие может стать скользким и создать угрозу дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения:

-выдерживайте безопасную дистанцию,

-снижайте скорость,

-избегайте резких манёвров,

-обязательно включайте ближний свет фар.

Берегите себя и других участников дорожного движения! Внимательность и осторожность помогут избежать аварийных ситуаций.

