В Костанайской области продолжаются плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности. Мероприятия проводятся сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции региона.

Под особым контролем — школы, больницы, торгово-развлекательные центры и другие социально значимые учреждения.

Как сообщил сотрудник управления Амангельды Бапинов, в ходе проверок оценивается работа систем видеонаблюдения, речевого оповещения, тревожных кнопок и охраны. Также проверяется состояние инженерной укрепленности и соблюдение пропускного режима.

Помимо технических проверок, сотрудники полиции проводят практические занятия с персоналом объектов, администрацией и учениками школ города.

В рамках таких мероприятий они провели встречи с учащимися школы-гимназии №3, сотрудниками охраны ТРЦ и персоналом Костанайской областной больницы.

Участникам напомнили алгоритм действий при возникновении террористической угрозы, порядок эвакуации и правила блокировки помещений.

По словам правоохранителей, такие проверки проводятся регулярно и направлены на повышение готовности объектов к чрезвычайным ситуациям.

Департамент полиции напоминает: нарушение требований по обеспечению антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, влечет административную

ответственность.

С начала текущего года более 30 руководителей различных организаций понесли наказания за нарушение требований антитеррористической защищенности.

