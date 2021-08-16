Полиция призвала снимать на видео авто с громкой музыкой

В полиции предупредили, что включать громкую музыку в салоне авто нельзя, если она мешает другим участникам движения. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, водителей призвали снимать на камеру подобных меломанов, передает Tengrinews.kz.

«Является ли нарушением слишком громкая музыка в салоне автомобиля, которая слышна на большие расстояния? Она отвлекает как самих водителей-меломанов, так и окружающих, не дает услышать предупредительные сигналы других авто и указания сотрудников полиции, что может привести к ДТП», — спросил журналист на брифинге МВД.

«Согласно правилам реализация прав одних участников дорожного движения не должна нарушать права других участников. Все участники обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения, быть взаимовежливы, соблюдать правила и не создавать другим препятствий. В случае выявления таких фактов гражданам нашей страны предлагаю сделать видеофиксацию такого правонарушения и сообщить в Комитет административной полиции или с места набрать 102», — ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев.

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