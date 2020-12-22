Полиция призывает водителей и пешеходов быть осторожными при возникновении неблагоприятной погоды

На территории Костанайской области за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 334 дорожно-транспортных происшествия, в которых 51 человек погиб и 420 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года (368 ДТП) достигнуто снижение показателя аварийности по количеству ДТП на — 9,2%, по раненым на — 8%, а по погибшим — 9%.

Несмотря на снижение количества ДТП, Управление административной полиции области напоминает, что в условиях непогоды водителям необходимо менять стиль вождения: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования.

При неблагоприятных погодных условиях водителю необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбрать соответствующую скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, быть предельно внимательным в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.

Сотрудники административной полиции напоминают, что на большой скорости из-за малейшей неровности дорожного покрытия или скользкой дороги можно потерять управление автомобилем и, как следствие, допустить выезд на встречную полосу движения или съезд с проезжей части.

Кроме этого, полицейские рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

В любое время граждане, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обращаться в полицию по номеру «102».

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