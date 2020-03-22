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Полиция продолжает контроль массовых собраний во время ЧП

vlast.kz

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Как сообщили в ДП Костанайской области, 22 марта на пульт 102 поступил звонок, что по адресу ул.Касымханова 130, в здании религиозной организации «Источник Жизни» собрались люди в количестве более 50 человек.

По прибытию сотрудников полиции установлено, что действительно проводится сбор. Согласно указа Президента Республики Казахстан Касым -Жомарта Токаева,  в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в стране вводится чрезвычайное положение. В этой связи, ограничивается функционирование крупных объектов торговли, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей. Не рекомендуется скопление людей во избежание возможного заражения. Однако, религиозная организация «Источник Жизни» продолжает сборы, подвергая опасности людей и общества в целом. Сотрудники полиции разъяснили указ Президента и попросили соблюдать требования о недопущении массовых сборов на период ЧП.

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