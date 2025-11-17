В МВД продолжается системное внедрение цифровых технологий, направленных на повышение эффективности работы полиции и обеспечение безопасности граждан. Одним из ключевых инструментов стали беспилотные летательные аппараты, которые сегодня активно применяются во всех регионах страны, передает Polisia.kz.

Дроны в дорожной безопасности БПЛА зарекомендовали себя как высокоэффективный инструмент в обеспечении безопасности на дорогах. Оснащенные современными камерами они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения ПДД, контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные на посты полиции. Дальность полета до 20 км позволяют осуществлять полноценное воздушное патрулирование, включая загруженные автомагистрали и труднодоступные территории.

С помощью дронов уже выявлено свыше 6 тысяч нарушений правил дорожного движения. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и позволяет своевременно реагировать на потенциально опасные ситуации. Общественный порядок на массовых мероприятиях Во время концертов, спортивных матчей и праздничных мероприятий дроны стали незаменимым элементом контроля. Камеры высокого разрешения фиксируют скопления людей, позволяют своевременно выявлять подозрительные действия и оперативно направлять патрули на потенциально проблемные участки.

Воздушный мониторинг значительно расширяет возможности полиции по обеспечению общественного порядка и эффективному управлению силами на местах. Оперативно-служебная деятельность БПЛА активно применяются при проведении осмотров мест происшествий, поиске пропавших, документировании следов преступлений и мониторинге криминогенной обстановки. Аэрофотосъемка, видеофиксация и наблюдение в реальном времени повышают качество собираемых доказательств и ускоряют процесс расследования. Показательный пример — оперативно-профилактические мероприятия «Қарасора» и «Правопорядок» в Шымкенте. Передвижение 44-летней подозреваемой в сбыте синтетических наркотиков отслеживалось с помощью БПЛА. Это позволило задержать ее с поличным. В багажнике автомобиля обнаружено более двух килограммов наркотиков. Это лишь один из множества фактов, подтверждающих высокую эффективность беспилотников в борьбе с преступностью.

Цифровая трансформация МВД Использование беспилотных летательных аппаратов — важная часть программы цифровой трансформации Министерства внутренних дел. БПЛА стали не просто техническим новшеством, а реальным инструментом, который ежедневно помогает полицейским обеспечивать правопорядок, повышать безопасность на дорогах и раскрывать преступления. Дроны — это не технология будущего, а уже сегодня ощутимый вклад в безопасность каждого гражданина.

