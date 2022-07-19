Полиция расследует дело о сексуализированном буллинге над 11-летним мальчиком в лагере

Об очередном случае сексуализированного буллинга в отношении ребёнка сообщила правозащитница Дина Смаилова. В фонд «НеМолчи» обратились родители пострадавшего мальчика.

По предварительным данным Дины Тансари, инцидент произошёл в детском спортивно-военном лагере, который находится в Боровом. К правозащитнице обратились родители 11-летнего мальчика, которого двое детей 11 и 14 лет принуждали к сексуализированным действиям и имитировали сцены сексуального насилия над ним, передает informburo.kz

«Это отвратительное, унизительное действие происходило в детском лагере, руководство которого гарантировало безопасность детям! Старший вожатый, узнав об этом, стал уговаривать пострадавшего ребёнка помириться и не раздувать шум, но родители настроены решительно, требуют наказать всех по закону!» – написала правозащитница.

По данному факту завели дело по статье 123, часть 2, УК РК – «Понуждение к половому сношению».

«В рамках расследования в присутствии законных представителей и иных компетентных лиц проведены опросы несовершеннолетних. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле», – сообщили в ДП Акмолинской области.

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