В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили о расследовании случая жестокого обращения с подростком в Костанайском центре социальных услуг для детей с особенностями развития, передает informburo.kz

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 110 «Истязание», санкция которой предусматривает до трёх лет заключения.

«В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», – говорится в сообщении.

В самом центре информировали, что госпитализация пострадавшей не потребовалась, подростку назначили амбулаторное лечение.

По неподтверждённой информации, воспитатель прижгла девочку утюгом.

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