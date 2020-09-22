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Полиция разыскивает 15-летнего мальчика в Костанайской области

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Внимание жителей области!

Управлением полиции города Рудного разыскивается Хамзаев Ержан Нурланович. По словам матери, 15-летний подросток 21 сентября 2020 года около 17:00 часов ушел из дома и не вернулся. Ранее уходил.

Всем, кому что либо известно о местоположении несовершеннолетнего, просим сообщить в УП г.Рудного или позвонить по номеру «102». В настоящее время в поисках пропавшего участвуют волонтеры.


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