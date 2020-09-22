Полиция разыскивает 15-летнего мальчика в Костанайской области

Внимание жителей области!
Управлением полиции города Рудного разыскивается Хамзаев Ержан Нурланович. По словам матери, 15-летний подросток 21 сентября 2020 года около 17:00 часов ушел из дома и не вернулся. Ранее уходил.
Всем, кому что либо известно о местоположении несовершеннолетнего, просим сообщить в УП г.Рудного или позвонить по номеру «102». В настоящее время в поисках пропавшего участвуют волонтеры.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области