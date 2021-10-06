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Полиция разыскивает двух подростков

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6 октября на пульт 102 поступило сообщение от 38-летней жительницы поселок Заречный о том, что ее 15- летний сын Гирин Данил и 15- летний племянник Воронов Станислав ушли из дома 3 октября и до настоящего времени не вернулись.

По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области.

Гирин Данил был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки.
Воронов Станислав одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.

Всем кому что-либо известно о местонахождении подростков полиция просит сообщить по телефону 102.

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