Полиция разыскивает двух подростков

6 октября на пульт 102 поступило сообщение от 38-летней жительницы поселок Заречный о том, что ее 15- летний сын Гирин Данил и 15- летний племянник Воронов Станислав ушли из дома 3 октября и до настоящего времени не вернулись.

По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области.



Гирин Данил был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки.

Воронов Станислав одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.

Всем кому что-либо известно о местонахождении подростков полиция просит сообщить по телефону 102.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.