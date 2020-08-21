Полиция разыскивает пропавшую жительницу Костанайской области

Ориентировку распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Южным отделом полиции УП города Костанай разыскивается без вести пропавшая Силагина Надежда Федоровна, 10.09.1989 года рождения, которая 29 июля 2020 года ушла из дома до настоящего времени её местонахождение не известно. Ранее уходила.

Приметы: европейский тип лица, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы до плеч черного цвета, глаза светлого цвета, нос прямой.

Была одета: в футболку черно – белого цвета полосатая, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

При получении какой-либо информации немедленно сообщить по следующим телефонам: 8-701-708-46-75, 8-747-655-21-63, 8-(7142)-52-68-61 или 102.

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