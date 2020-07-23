Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка в городе Тобыл — ВИДЕО

22 июля в городе Тобыл на пересечении ул. 40 лет Октября и Тәуелсіздік, неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Водитель с места ДТП скрылся на автомашине «ВАЗ-2115» серого цвета.

Подросток госпитализирован с травмами в больницу.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия»

Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о ДТП обратиться в полицию по телефону 102 или 112.

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