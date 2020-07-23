USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка в городе Тобыл —…

Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка в городе Тобыл — ВИДЕО

Vinkmag ad

22 июля в городе Тобыл на пересечении ул. 40 лет Октября и Тәуелсіздік, неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области. 

Водитель с места ДТП скрылся на автомашине  «ВАЗ-2115» серого цвета.

Подросток госпитализирован с травмами в больницу.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия»

Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о ДТП обратиться в полицию по телефону 102 или 112.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

76799 - зарегистрированно

48220 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2123 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

МВД: Каждый четвёртый наказанный за нарушение правил карантина получил штраф за отсутствие маски
Следующая новость

Главный санврач РК: продление или усиление карантина зависит от каждого казахстанца