Полиция Рудного разыскивает 22-летнюю девушку

Управлением полиции города Рудного разыскивается без вести пропавшая Шегенова Дина Рашидовна, 13.12.1997 г.р., проживающая в поселке Горняцкий. Дина ушла из дома 27 ноября текущего года и до сих пор не вернулась. Ранее девушка неоднократно уходила. Может представляться именем «Альбина», сообщает iagorod.kz

Приметы: азиатский тип лица, рост около 160 см., худощавое телосложение, волосы рыжие крашеные, глаза темные.

Возможно, носит солнцезащитные очки, красит губы яркой губной помадой.

Была одета: берет розового цвета, куртка зеленого цвета, на капюшоне опушка, кофта черного цвета, лосины черного цвета, ботинки коричневого цвета.

При себе имела: рюкзак черного цвета, в котором находилась косметика и сменная одежда.

В случае, если кому-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция рудного просит сообщить по телефонам: 3-31-27, 3-30-20, 87754359044, 87083389355, 87478068464 или 102. Анонимность гарантируется.