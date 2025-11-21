Правоохранительные органы Костанайской области продолжают пристально мониторить ситуацию в ночных клубах, барах и кафе, реализуя концепцию общественной безопасности в партнёрстве с обществом. Сотрудники департамента полиции провели очередной анализ обращений, поступивших по номеру «102», касающихся нарушений в местах массового досуга.
По словам старшего инспектора Управления общественной безопасности ДП Костанайской области Толкына Абильнасирова, цель работы — не только фиксировать факты, но и предупреждать правонарушения.
«Цель — не просто выявление фактов, а системный подход к предупреждению преступлений и правонарушений, особенно в местах массового досуга. За 10 месяцев текущего года наибольшее количество сообщений поступило из города Костаная», — отметил он.
«Анти-рейтинг» по числу вызовов
Анализ показал, что ряд заведений стабильно лидирует по количеству обращений в полицию:
- клуб «Нехабар» — 71 обращение;
- бар «Панаехали» — 53 обращения;
- бар «Волна» (ул. Каирбекова) — 37 обращений.
За последний месяц в этих заведениях зарегистрировано соответственно 8, 5 и 7 инцидентов. В Рудном чаще всего полиция выезжала в кафе «Джага-Джага» — 29 раз, в Аркалыке — в кафе «Акарыс».
Какие нарушения преобладают
По данным полиции, среди поступающих сигналов доминируют конфликты, драки, случаи неадекватного поведения, кражи, повреждения имущества, а также неповиновение сотрудникам полиции.
«Речь идёт не просто о шуме или бытовых конфликтах. Речь о случаях, где может быть угроза здоровью, жизни или собственности посетителей. В некоторых заведениях наблюдаются тревожные сигналы: конфликты перерастают в драки, участились кражи и случаи госпитализации», — подчеркнул Толкын Абильнасиров.
Что будет дальше
Заведения, попавшие в условный «анти-рейтинг», возьмут на усиленный контроль. В полиции подчёркивают: речь идёт не о «борьбе с отдыхом», а о защите права каждого на безопасную и спокойную среду. Продолжатся адресные профилактические мероприятия, работа с администрацией объектов и проверки соблюдения требований безопасности.
Правоохранители призывают жителей области не оставаться равнодушными: безопасно фиксировать факты нарушений и сообщать о них по номеру 102.
