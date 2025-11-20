ОПМ «Безопасная дорога»: полиция усиливает меры для снижения ДТП, сообщает Polisia.kz.

В период с 18 по 23 ноября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности. Необходимость проведения ОПМ обусловлена серией тяжелых ДТП, повлекших многочисленные человеческие жертвы.

В эти дни:

• будет увеличено количество маршрутов патрулирования и задействованных сотрудников полиции;

• организованы рейды на дорогах областного и районного значения, где в текущем году отмечен рост смертности на 31%;

• усилен контроль за скоростным режимом, обгоном и выездом на встречную полосу;

• активизированы проверки нелегальных перевозчиков и такси;

• в населенных пунктах проводится адресная профилактика наездов на пешеходов.

Кроме того, дорожная инспекция ежедневно контролирует состояние проезжей части. Особое внимание уделено участкам, где ведутся ремонтные и реконструкционные работы. Полиция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, внимательности и взаимному уважению на дорогах. Безопасность каждого зависит от дисциплины и ответственности всех участников движения.

